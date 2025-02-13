Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Майами Хит, результат матча 13 февраля 2025, счет 115:101, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

32 очка Гилджес-Александера и рывок 24:0 принесли «Оклахоме» победу над «Майами»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 115:101.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 101
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 11, Джо - 10, Хартенштайн - 8, Уильямс - 3, Карузо - 2, Джонс, Флаглер, Дука
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 14, Митчелл - 14, Уиггинс - 13, Йович - 11, Бёркс - 11, Уэр - 7, Ларссон - 3, Хайсмит - 1, Жакез-мл., Андерсон

Перед стартом четвёртой четверти «Тандер» уступали сопернику 10 очков, но начали заключительный отрезок с рывка 24:0 и удержали за собой добытое преимущество. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 30 набранных очков, три подбора и восемь ассистов.

Лидирующие на Западе и во всей НБА «Тандер» одержали седьмую победу подряд. «Майами» уступил в третьей игре кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
52 очка Уильямса и Гилджес-Александера принесли лидеру НБА «Оклахоме» победу над «Торонто»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android