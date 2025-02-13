32 очка Гилджес-Александера и рывок 24:0 принесли «Оклахоме» победу над «Майами»

В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 115:101.

Перед стартом четвёртой четверти «Тандер» уступали сопернику 10 очков, но начали заключительный отрезок с рывка 24:0 и удержали за собой добытое преимущество. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 30 набранных очков, три подбора и восемь ассистов.

Лидирующие на Западе и во всей НБА «Тандер» одержали седьмую победу подряд. «Майами» уступил в третьей игре кряду.