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Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 13 февраля 2025, счет 132:121, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

55 очков Джамала Маррея и трипл-дабл Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Портленд»
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В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 132:121.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Маррей - 55, Йокич - 26, Браун - 21, Ннаджи - 16, Строутер - 11, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Александер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 26, Клингэн - 17, Уокер - 17, Бэнтон - 14, Авдия - 14, Шарп - 14, Камара - 13, Мюррэй - 6, Хендерсон, Макгауэнс, Грант, Рупер, Сиссоко, Рит, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 55 очков. В активе его одноклубника сербского центрового Николы Йокича трипл-дабл — 26 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

Эта победа стала для занимающего третью строчку турнирной таблицы Западной конференции НБА «Денвера» восьмой подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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