55 очков Джамала Маррея и трипл-дабл Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Портленд»

В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 132:121.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 55 очков. В активе его одноклубника сербского центрового Николы Йокича трипл-дабл — 26 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

Эта победа стала для занимающего третью строчку турнирной таблицы Западной конференции НБА «Денвера» восьмой подряд.