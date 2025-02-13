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Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 13 февраля 2025, счет 131:119, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

34 очка Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой»
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В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:119.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 32, Кларксон - 21, Джордж - 20, Коллинс - 17, Кесслер - 16, Кольер - 10, Уильямс - 7, Филиповски - 3, Джузэнг - 3, Сенсабо - 2, Михайлюк, Мартин
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 19, Джеймс - 18, Дончич - 16, Ривз - 15, Кнехт - 10, Джеймс - 9, Милтон - 9, Моррис - 5, Колоко - 4, Хэйс - 4, Лень - 4, Вандербилт - 3, Гудвин - 3

Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 18 очков при шести подборах и семи результативных передачах, в активе его одноклубника словенского атакующего защитника Луки Дончича 16 набранных очков, четыре собранных подбора и четыре ассиста. Оба лидера калифорнийцев не попали в тройку лучших игроков матча по результативности.

«Лейкерс» оборвали шестиматчевую победную серию, «Юта» выиграла после трёх поражений подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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