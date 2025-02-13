34 очка Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой»

В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:119.

Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 18 очков при шести подборах и семи результативных передачах, в активе его одноклубника словенского атакующего защитника Луки Дончича 16 набранных очков, четыре собранных подбора и четыре ассиста. Оба лидера калифорнийцев не попали в тройку лучших игроков матча по результативности.

«Лейкерс» оборвали шестиматчевую победную серию, «Юта» выиграла после трёх поражений подряд.