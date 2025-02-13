37 очков Дюранта не хватило «Финиксу», чтобы обыграть «Хьюстон»

В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Хьюстон Рокетс» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:111.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Амен Томпсон, на счету которого трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач, и турецкий центровой Алперен Шенгюн, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

У «Хьюстона» самым результативным стал американский форвард Кевин Дюрант, который набрал 37 очков и сделал пять подборов и девять передач.

Следующий матч «Хьюстон» проведёт дома с «Голден Стэйт Уорриорз» 14 февраля. «Финикс» на выезде встретится с «Сан-Антонио Спёрс» 21 февраля.