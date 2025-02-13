Разыгрывающий «Пари НН» Хоменко прокомментировал крупное поражение в матче с МБА-МАИ

Разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Александр Хоменко высказался о крупном поражении нижегородцев в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ со счётом 59:77.

— Наверное, первое — очень хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, дома мы не можем так играть. С МБА сегодня, наверное, они больше хотели, непонятно, почему так. Но они заслуженно победили.

— Александр, с каким настроем вы выходили на игру против вашей бывшей команды и что случилось во второй четверти?

— Настрой был такой же, наверное, как и на все команды, ничего такого не было. Уже не первая игра против них. Во второй половине они лучше сыграли в защите, убежали от нас просто и довели дело до победы, — передаёт слова Хоменко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде 1 марта против «Енисея». «Пари НН» проведёт матч 28 февраля на домашней арене с пермской «Пармой».