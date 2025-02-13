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Разыгрывающий «Пари НН» Хоменко прокомментировал крупное поражение в матче с МБА-МАИ

Разыгрывающий «Пари НН» Хоменко прокомментировал крупное поражение в матче с МБА-МАИ
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Разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Александр Хоменко высказался о крупном поражении нижегородцев в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ со счётом 59:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 77
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 17, Бабурин - 12, Хоменко - 11, Ребец - 8, Чадов - 5, Карпенков - 3, Антипов - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов, Зоткин
МБА-МАИ: Зубков - 16, Трушкин - 15, Певнев - 14, Барашков - 13, Минченко - 5, Белоусов - 5, Личутин - 4, Воронов - 3, Коновалов - 2, Касаткин, Шейко, Сорокин

— Наверное, первое — очень хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, дома мы не можем так играть. С МБА сегодня, наверное, они больше хотели, непонятно, почему так. Но они заслуженно победили.

— Александр, с каким настроем вы выходили на игру против вашей бывшей команды и что случилось во второй четверти?
— Настрой был такой же, наверное, как и на все команды, ничего такого не было. Уже не первая игра против них. Во второй половине они лучше сыграли в защите, убежали от нас просто и довели дело до победы, — передаёт слова Хоменко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде 1 марта против «Енисея». «Пари НН» проведёт матч 28 февраля на домашней арене с пермской «Пармой».

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