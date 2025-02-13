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Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 13 февраля 2025, счет 111:107, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Даллас» переиграл «Голден Стэйт», Кайри Ирвинг и Стефен Карри набрали 67 очков
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В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 111:107.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 42, Кристи - 17, Томпсон - 17, Уильямс - 12, Маршалл - 10, Проспер - 6, Эдвардс - 4, Динвидди - 3, Экзам, Харди, Вашингтон, Келли
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Батлер - 21, Пэйтон II - 14, Муди - 14, Грин - 13, Подзиемски - 8, Пост - 5, Луни - 4, Хилд - 3, Сантос, Джексон-Дэвис, Rowe, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка при семи подборах. У гостей лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, на счету которого 25 очков, а также пять подборов и восемь результативных передач.

«Даллас» выиграл третий матч из последних четырёх, «Уорриорз» уступили после двух побед подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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