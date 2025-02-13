«Даллас» переиграл «Голден Стэйт», Кайри Ирвинг и Стефен Карри набрали 67 очков

В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 111:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка при семи подборах. У гостей лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, на счету которого 25 очков, а также пять подборов и восемь результативных передач.

«Даллас» выиграл третий матч из последних четырёх, «Уорриорз» уступили после двух побед подряд.