«Клипперс» продлили победную серию, обыграв «Гриззлиз» в НБА

Коллектив «Лос-Анджелес Клипперс» продлил свою победную серию до двух матчей, обыграв «Мемфис Гриззлиз» в ночь на 13 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на арене «парусников» под названием «Интьют Доум» и завершилась победой клуба из «Лос-Анджелеса» со счётом 128:114 (28:39; 38:24; 36:21; 26:30).

Наиболее результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 25 очков, пять подборов, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. Джеймс также совершил восемь подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Ивица Зубац — 12 очков и 13 подборов.

У «Гриззлиз» отличился защитник Десмонд Бейн — 23 очка, пять подборов и четыре передачи. Для команды из Мемфиса это была бэк-ту-бэк игра. Прошлой ночью «Гриззлиз» обыграли «Финикс Санз».