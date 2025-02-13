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Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 13 февраля 2025, счет 128:114, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Клипперс» продлили победную серию, обыграв «Гриззлиз» в НБА
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Коллектив «Лос-Анджелес Клипперс» продлил свою победную серию до двух матчей, обыграв «Мемфис Гриззлиз» в ночь на 13 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на арене «парусников» под названием «Интьют Доум» и завершилась победой клуба из «Лос-Анджелеса» со счётом 128:114 (28:39; 38:24; 36:21; 26:30).

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 18, Пауэлл - 18, Коффи - 15, Данн - 14, Зубац - 12, Джонс - 9, Богданович - 7, Кристи - 5, Батюм - 3, Джонс - 2, Боучэмп, Браун, Миллз
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Уэллс - 18, Джексон - 15, Альдама - 14, Джексон - 13, Кеннард - 12, Пиппен Мл. - 8, Иди - 4, Кларк - 4, Кончар - 3, Пуллин, Кавамура, Хафф

Наиболее результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 25 очков, пять подборов, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. Джеймс также совершил восемь подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Ивица Зубац — 12 очков и 13 подборов.

У «Гриззлиз» отличился защитник Десмонд Бейн — 23 очка, пять подборов и четыре передачи. Для команды из Мемфиса это была бэк-ту-бэк игра. Прошлой ночью «Гриззлиз» обыграли «Финикс Санз».

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