В ночь с 12 на 13 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день, главной особенностью которого стали игры всех 30 команд североамериканской лиги. Таким образом, поклонники НБА смогли увидеть 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня НБА 13 февраля:

«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:103;

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:86;

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:134 (ОТ);

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 149:148 (ОТ);

«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 100:96;

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:131;

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 110:128;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 101:103;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 111:119;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит» — 115:101;

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 119:111;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:119;

«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 132:121;

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:107;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:114.