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Результаты игрового дня НБА 13 февраля

Результаты игрового дня НБА 13 февраля
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В ночь с 12 на 13 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день, главной особенностью которого стали игры всех 30 команд североамериканской лиги. Таким образом, поклонники НБА смогли увидеть 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 13 февраля:

«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:103;
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:86;
«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:134 (ОТ);
«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 149:148 (ОТ);
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 100:96;
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:131;
«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 110:128;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 101:103;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 111:119;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит» — 115:101;
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 119:111;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:119;
«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 132:121;
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:107;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:114.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Порзингис - 29, Уайт - 19, Хозер - 12, Притчард - 10, Крэйг - 6, Хорфорд - 6, Корнет - 2, Холидэй, Браун, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 23, Касл - 20, Вембаньяма - 17, Барнс - 14, Васселл - 8, Шампани - 7, Джонсон - 5, Пол - 5, Сохан - 4, Маклафлин, Уэсли, Бийомбо, Брэнэм, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 86
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Блэк - 18, Вагнер - 16, Энтони - 13, Картер - 11, Хьюстан - 6, Ховард - 6, Джозеф - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Куин - 2, Битадзе - 1, Айзек, Харрис, Да Силва
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Грин - 16, Бо - 16, Гибсон - 10, Нуркич - 9, Уонг - 7, Пэйтон - 4, Салон - 3, Смит - 2, Джеффрис, Карри
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
130 : 134
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 21, Каррингтон - 18, Джордж - 14, Брогдон - 12, Сарр - 9, Холмс - 5, Кулибали - 3, Вукчевич - 3, Джонсон - 3, Джонс, Мартин, Шампани, Ноуэлл
Индиана Пэйсерс: Топпин - 31, Матурин - 28, Халибёртон - 20, Сиакам - 15, Макконнелл - 10, Нембард - 9, Брайант - 9, Несмит - 8, Шиппард - 4, Фриман, Фёрфи, Окафор, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
149 : 148
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Таунс - 44, Брансон - 36, Ачиува - 26, Харт - 18, Бриджес - 11, Пэйн - 10, Шамет - 4, Райт, Макбрайд, Ануноби, Колек, Райан, Хукпорти
Атланта Хоукс: Янг - 38, Дэниэлс - 23, Оконгву - 21, Ньянг - 21, Леверт - 20, Рисашер - 16, Барлоу - 6, Гуйе - 2, Мэнн - 1, Уоллес, Бафкин, Мэтьюз
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Уотфорд - 18, Джонсон - 16, Клэкстон - 13, Шарп - 8, Уильямс - 6, Уилсон - 6, Джонсон - 6, Мартин - 3, Эвбуомван - 2, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 30, Убре - 30, Эдвардс - 13, Батлер - 8, Ябуселе - 5, Драммонд - 4, Джордж - 2, Даутин - 2, Бона - 2, Макси, Каунсил, Океке
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Барнс - 16, Куикли - 15, Агбаджи - 15, Баттл - 11, Могбо - 8, Уолтер - 6, Робинсон - 6, Дик - 2, Шид - 2, Темпл, Буше
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 21, Хантер - 18, Меррилл - 16, Гарлэнд - 15, Страс - 14, Аллен - 13, Мобли - 12, Тайсон - 8, Портер - 7, Томпсон - 4, Бейтс - 3, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Досунму - 23, Вучевич - 21, Гидди - 17, Джонс - 15, Смит - 11, Бузелис - 11, Уайт - 7, Уильямс - 3, Хаертер - 2, Картер, Коллинс, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Томпсон - 19, Харрис - 19, Дюрен - 16, Бисли - 14, Стюарт - 12, Шрёдер - 8, Фонтеккио - 6, Хардуэй-младший - 5, Холланд, Рид, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рид - 22, Гобер - 20, Шеннон - 11, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 5, Инглс - 3, Диллингэм - 2, Майнотт, Ньютон, Кларк, Миллер, Гарза
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 21, Кузма - 19, Портер - 11, Лопес - 11, Принс - 11, Грин - 9, Джексон - 9, Портис - 8, Роллинз - 4, Симс, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Коннотон
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 33, Мёрфи - 19, Альварадо - 18, Макколлум - 14, Ривз - 8, Мисси - 8, Хоукинс - 5, Браун - 4, Грин - 2, Олиник, Маткович, Робинсон-Эрл
Сакраменто Кингз: Эллис - 27, Дерозан - 24, Лавин - 23, Монк - 17, Сабонис - 16, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Лайлз - 1, Никс, Макдермотт, Джонс, Ларэвиа, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 101
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 11, Джо - 10, Хартенштайн - 8, Уильямс - 3, Карузо - 2, Джонс, Флаглер, Дука
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 14, Митчелл - 14, Уиггинс - 13, Йович - 11, Бёркс - 11, Уэр - 7, Ларссон - 3, Хайсмит - 1, Розир, Жакез-мл., Андерсон, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 111
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Исон - 25, Грин - 22, Томпсон - 18, Брукс - 18, Шенгюн - 17, Тэйт - 5, Адамс - 5, Шеппард - 5, Уитмор - 4, Холидей, Ландейл, Данте, Ванвлит, Уильямс, Грин
Финикс Санз: Дюрант - 37, Бол - 15, О'Нил - 14, Ричардс - 11, Вашингтон Мл. - 11, Джонс - 10, Гиллеспи - 9, Пламли - 4, Данн, Игодаро, Ли, Мицич, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 32, Кларксон - 21, Джордж - 20, Коллинс - 17, Кесслер - 16, Кольер - 10, Уильямс - 7, Филиповски - 3, Джузэнг - 3, Сенсабо - 2, Михайлюк, Мартин
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 19, Джеймс - 18, Дончич - 16, Ривз - 15, Кнехт - 10, Джеймс - 9, Милтон - 9, Моррис - 5, Колоко - 4, Хэйс - 4, Лень - 4, Вандербилт - 3, Гудвин - 3
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Маррей - 55, Йокич - 26, Браун - 21, Ннаджи - 16, Строутер - 11, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Александер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 26, Клингэн - 17, Уокер - 17, Бэнтон - 14, Авдия - 14, Шарп - 14, Камара - 13, Мюррэй - 6, Хендерсон, Макгауэнс, Грант, Рупер, Сиссоко, Рит, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 42, Кристи - 17, Томпсон - 17, Уильямс - 12, Маршалл - 10, Проспер - 6, Эдвардс - 4, Динвидди - 3, Экзам, Харди, Вашингтон, Келли
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Батлер - 21, Пэйтон II - 14, Муди - 14, Грин - 13, Подзиемски - 8, Пост - 5, Луни - 4, Хилд - 3, Сантос, Джексон-Дэвис, Rowe, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 18, Пауэлл - 18, Коффи - 15, Данн - 14, Зубац - 12, Джонс - 9, Богданович - 7, Кристи - 5, Батюм - 3, Джонс - 2, Боучэмп, Браун, Миллз
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Уэллс - 18, Джексон - 15, Альдама - 14, Джексон - 13, Кеннард - 12, Пиппен Мл. - 8, Иди - 4, Кларк - 4, Кончар - 3, Пуллин, Кавамура, Хафф
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