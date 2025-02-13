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В четверг, 13 февраля, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2024/2025. Поклонников российского баскетбола ожидает три встречи, в которых примут участие три лидера сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига: расписание матчей 13 февраля:

18:00 мск — «Автодор» — «Енисей»;

19:30 мск — ЦСКА — «Астана»;

20:00 мск — «Зенит» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.