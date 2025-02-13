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Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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Единая лига: расписание матчей 13 февраля

Единая лига: расписание матчей 13 февраля
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В четверг, 13 февраля, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2024/2025. Поклонников российского баскетбола ожидает три встречи, в которых примут участие три лидера сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига: расписание матчей 13 февраля:

18:00 мск — «Автодор» — «Енисей»;
19:30 мск — ЦСКА — «Астана»;
20:00 мск — «Зенит» — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Астана
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

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