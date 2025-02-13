В четверг, 13 февраля, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2024/2025. Поклонников российского баскетбола ожидает три встречи, в которых примут участие три лидера сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига: расписание матчей 13 февраля:
18:00 мск — «Автодор» — «Енисей»;
19:30 мск — ЦСКА — «Астана»;
20:00 мск — «Зенит» — УНИКС.
«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.
Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.
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