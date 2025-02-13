Стефен Карри — о 42 очках Кайри Ирвинга в матче с «Уорриорз»: это то, что делают великие

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри комплиментарно оценил игру защитника «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, набравшего 42 очка в матче с «воинами» (111:107).

«Это то, что делают великие игроки: они реагируют на любые невзгоды… Он реализовал много важных и сложных бросков. Когда Кайри начинает действовать и берёт игру в свои руки, то его трудно остановить», — сказал Карри на пресс-конференции после матча.

Сам Стефен по ходу матча набрал 25 очков (4/13 трёхочковых), сделал пять подборов и восемь передач. У Ирвинга 42 очка и семь подборов.