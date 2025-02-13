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Стефен Карри — о 42 очках Кайри Ирвинга в матче с «Уорриорз»: это то, что делают великие

Стефен Карри — о 42 очках Кайри Ирвинга в матче с «Уорриорз»: это то, что делают великие
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри комплиментарно оценил игру защитника «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, набравшего 42 очка в матче с «воинами» (111:107).

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 42, Кристи - 17, Томпсон - 17, Уильямс - 12, Маршалл - 10, Проспер - 6, Эдвардс - 4, Динвидди - 3, Экзам, Харди, Вашингтон, Келли
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Батлер - 21, Пэйтон II - 14, Муди - 14, Грин - 13, Подзиемски - 8, Пост - 5, Луни - 4, Хилд - 3, Сантос, Джексон-Дэвис, Rowe, Спенсер

«Это то, что делают великие игроки: они реагируют на любые невзгоды… Он реализовал много важных и сложных бросков. Когда Кайри начинает действовать и берёт игру в свои руки, то его трудно остановить», — сказал Карри на пресс-конференции после матча.

Сам Стефен по ходу матча набрал 25 очков (4/13 трёхочковых), сделал пять подборов и восемь передач. У Ирвинга 42 очка и семь подборов.

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