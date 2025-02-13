Новичок «Лейкерс» Кнехт рассказал детали своего сорвавшегося обмена в «Шарлотт»

23-летний американский профессиональный баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт высказался о деталях своего сорванного обмена в «Шарлотт Хорнетс».

«Это было тяжело. Меня задрафтовали сюда, так что Лос-Анджелес для меня многое значит. Во время бросковой тренировки меня вызвали в офис, и там я узнал, что утром отправляюсь в Шарлотт, так как меня обменяли.

Я вылетел с одним из своих парней, познакомился со всеми людьми в организации «Хорнетс», а затем отправился в Детройт на так называемую мою «дебютную игру». Но позже неожиданно узнал, что должен вернуться в Лос-Анджелес. Роб [Пелинка] позвонил мне и сказал: «Ты возвращаешься».

Я понимаю, что это бизнес, поэтому в конце дня я сказал им, что давайте просто пойдём поиграем в баскетбол. Но глупо отрицать — это было сумасшедшее время. Не так уж много людей в истории возвращались обратно сразу после того, как их обменяли. Но, в конце концов, я просто хотел играть. Я не слышал никаких слухов о своём обмене и планах на него, но мне без разницы.

Я просто буду упорно бороться, куда бы я ни поехал и за кого бы ни играл, хотя, конечно, надеюсь, что это будет Лос-Анджелес. Но что бы ни случилось, я просто всегда и везде готов соревноваться», — приводит слова Кнехта издание New York Times.