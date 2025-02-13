Стив Керр — о календаре НБА: очевидно, они заботятся только о рейтингах

59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр после игры с «Даллас Маверикс» (107:111) раскритиковал североамериканскую лигу за календарь.

«Мы приедем в Хьюстон в 3 часа, потому что НБА в своей бесконечной мудрости заставляет нас играть в 8:45… очевидно, что они не заботятся ни об отдыхе, ни о здоровье, только о рейтингах», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Свою следующую игру «Уорриорз» проведут с «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке коллектива из Хьюстона. Между Далласом и Хьюстоном около 384 км. На момент написания новости в Далласе ночь (3:45). Матч с «Рокетс» начнётся в в 20:00 по местному времени.