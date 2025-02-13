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Стив Керр — о календаре НБА: очевидно, они заботятся только о рейтингах

Стив Керр — о календаре НБА: очевидно, они заботятся только о рейтингах
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр после игры с «Даллас Маверикс» (107:111) раскритиковал североамериканскую лигу за календарь.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 42, Кристи - 17, Томпсон - 17, Уильямс - 12, Маршалл - 10, Проспер - 6, Эдвардс - 4, Динвидди - 3, Экзам, Харди, Вашингтон, Келли
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Батлер - 21, Пэйтон II - 14, Муди - 14, Грин - 13, Подзиемски - 8, Пост - 5, Луни - 4, Хилд - 3, Сантос, Джексон-Дэвис, Rowe, Спенсер

«Мы приедем в Хьюстон в 3 часа, потому что НБА в своей бесконечной мудрости заставляет нас играть в 8:45… очевидно, что они не заботятся ни об отдыхе, ни о здоровье, только о рейтингах», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Свою следующую игру «Уорриорз» проведут с «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке коллектива из Хьюстона. Между Далласом и Хьюстоном около 384 км. На момент написания новости в Далласе ночь (3:45). Матч с «Рокетс» начнётся в в 20:00 по местному времени.

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