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Пол Джордж продемонстрировал худшую эффективность за последние 13 лет

Пол Джордж продемонстрировал худшую эффективность за последние 13 лет
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34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», Пол Джордж продемонстрировал худшую эффективность за последние 13 лет своей карьеры в проигранном матче с «Бруклин Нетс» (96:100).

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Уотфорд - 18, Джонсон - 16, Клэкстон - 13, Шарп - 8, Уильямс - 6, Уилсон - 6, Джонсон - 6, Мартин - 3, Эвбуомван - 2, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 30, Убре - 30, Эдвардс - 13, Батлер - 8, Ябуселе - 5, Драммонд - 4, Джордж - 2, Даутин - 2, Бона - 2, Макси, Каунсил, Океке

Джордж набрал по ходу встречи всего два очка, реализовав одну из двух попыток со средней дистанции. Джордж также исполнил пять трёхочковых бросков, каждый из которых пришёлся мимо цели. На счету Пола также шесть подборов, четыре передачи, три блок-шота, два перехвата и три потери.

Последний раз Джордж набирал два очка за матч в сезоне-2011/2012, выступая за «Индиану Пэйсерс», в игре с «Кливленд Кавальерс».

Для «Филадельфии» это было второе поражение за сутки. В ночь на 12 февраля «Сиксерс» уступили «Торонто Рэпторс» после ошибки Джоэла Эмбиида в концовке матча, после чего звёздный форвард был освистан фанатами команды.

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