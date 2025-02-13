Первый номер драфта 2017 года подписал контракт с «Сакраменто» — Шэмс Чарания

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» на позиции защитника, Маркелл Фульц подписал контракт с коллективом «Сакраменто Кингз», сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Фульц был в статусе свободного агента. Сообщается, что после ухода ДеАарона Фокса в «Сан-Антонио Спёрс» коллектив «Сакраменто» искал замену на позицию разыгрывающего защитника.

26-летний Фульц провёл последние пять с половиной сезонов в «Орландо Мэджик», в двух из которых он был разыгрывающим в стартовом составе. В сезоне-2022/2023 Фульц провёл свою лучшую, наиболее результативную кампанию, набирая в среднем 13,9 очка, 5,7 передачи, 3,9 подбора и проводя 29,6 минуты за игру.