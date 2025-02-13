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Новичок «Лейкерс» — об игре с Лукой Дончичем: это просто безумие

Новичок «Лейкерс» — об игре с Лукой Дончичем: это просто безумие
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23-летний американский профессиональный баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт рассказал о своих впечатлениях от звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

«Это просто безумие. Пасы, которые Лука отдавал в первой игре с «Джаз»… просто безумны. На тренировках первое, что мне сказали, — я должен, несмотря ни на что, когда у Дончича будет мяч в руках, быть готовым совершить бросок в любой момент.

Лука добивается успеха, несмотря ни на что. Я помню, как он отдал пару передач Остину [Ривзу] и Брону [Леброну Джеймсу] и даже не обратил внимания на то, насколько тяжёлыми и нереальными были эти пасы. Так что это было безумие. Я был взволнован от желания сыграть с ним», — приводит слова Кнехта издание New York Times.

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