Гарнетт — о связке Дончич — Леброн: это то, чего хотел Джеймс от Энтони Дэвиса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт и другой экс-баскетболист и обладатель титула, Мэтт Барнс, обсудили в эфире шоу All The Smoke Production связку между словенским защитником Лукой Дончичем и форвардом Леброном Джеймсом в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Гарнетт. Это то, чего Леброн [Джеймс] хотел от Энтони [Дэвиса]. То, что собирается сделать Лука [Дончич], будет впечатляющим. Он привнесёт свою энергию в «Лейкерс».

Барнс. Леброн в душе хочет играть так же, как на Олимпиаде. Он хочет совершать трипл-даблы каждый безумный вечер, но ему нужен тот, кому он сможет передать ключи от Лос-Анджелеса. И Лука может стать вторым Стефеном Карри, которым был Стеф в Париже для Леброна.