Игрок «Майами» Йович влетел в голову соперника ногой в матче НБА

21-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Никола Йович влетел ногой в голову защитника «Оклахома-Сити Тандер» Айзеи Джо по ходу матча, завершившегося поражением «Майами» со счётом 101:115.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Йович после столкновения схватился за заднюю поверхность бедра, а Джо упал на паркет, держась за голову. На счету Айзеи 10 очков, три подбора и одна передача, а у Николы 11 очков, три подбора и четыре передачи при пяти потерях и пять фолов. Йович не был удалён после этого нарушения правил.

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