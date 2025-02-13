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Игрок «Майами» Йович влетел в голову соперника ногой в матче НБА

Игрок «Майами» Йович влетел в голову соперника ногой в матче НБА
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21-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Никола Йович влетел ногой в голову защитника «Оклахома-Сити Тандер» Айзеи Джо по ходу матча, завершившегося поражением «Майами» со счётом 101:115.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 101
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 11, Джо - 10, Хартенштайн - 8, Уильямс - 3, Карузо - 2, Джонс, Флаглер, Дука
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 14, Митчелл - 14, Уиггинс - 13, Йович - 11, Бёркс - 11, Уэр - 7, Ларссон - 3, Хайсмит - 1, Розир, Жакез-мл., Андерсон, Лав, Робинсон

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Йович после столкновения схватился за заднюю поверхность бедра, а Джо упал на паркет, держась за голову. На счету Айзеи 10 очков, три подбора и одна передача, а у Николы 11 очков, три подбора и четыре передачи при пяти потерях и пять фолов. Йович не был удалён после этого нарушения правил.

Ранее Кевин Гарнетт высказался о связке Леброна Джеймса и Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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