«Црвена Звезда» получила штраф за поведение своих фанатов на матче Евролиги

Баскетбольный сербский клуб «Црвена Звезда» был оштрафован за поведение своих фанатов во время матча Евролиги с французским АСВЕЛом в сезоне-2024/2025. Встреча между сербской и французской командами прошла 4 февраля на домашней арене «Црвены Звезды» и завершилась победой сербов со счётом 73:66.

«Црвена Звезда» была оштрафована на сумму € 20 тыс. за инциденты, спровоцированные её болельщиками во время матча с французским АСВЕЛом», — приводит заявление Евролиги издание Eurohoops.

После 26 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в Евролиге «Црвена Звезда» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 16 побед при 10 поражениях. АСВЕЛ находится на 14-й строчке.