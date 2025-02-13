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«Црвена Звезда» получила штраф за поведение своих фанатов на матче Евролиги

«Црвена Звезда» получила штраф за поведение своих фанатов на матче Евролиги
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Баскетбольный сербский клуб «Црвена Звезда» был оштрафован за поведение своих фанатов во время матча Евролиги с французским АСВЕЛом в сезоне-2024/2025. Встреча между сербской и французской командами прошла 4 февраля на домашней арене «Црвены Звезды» и завершилась победой сербов со счётом 73:66.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 66
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил

«Црвена Звезда» была оштрафована на сумму € 20 тыс. за инциденты, спровоцированные её болельщиками во время матча с французским АСВЕЛом», — приводит заявление Евролиги издание Eurohoops.

После 26 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в Евролиге «Црвена Звезда» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 16 побед при 10 поражениях. АСВЕЛ находится на 14-й строчке.

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