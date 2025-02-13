Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец и тренер «Панатинаикоса» были оштрафованы за критику судейства Евролиги

Владелец и тренер «Панатинаикоса» были оштрафованы за критику судейства Евролиги
Комментарии

Главный тренер действующего чемпиона Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман и владелец клуба Димитрис Яннакопулос были оштрафованы Евролигой за критику судейства в социальных сетях.

«Эргин Атаман (главный тренер «Панатинаикоса») и Димитрис Яннакопулос (владелец «Панатинаикоса») были оштрафованы на € 5 тыс. и € 7,5 тыс. соответственно за высказывания и посты в социальных сетях о судействе в 21-м (Атаман) и 11-м (Яннакопулос) турах», — приводит заявление Евролиги издание Eurohоops.

В 11-м туре «Панатинаикос» встречался с «Жальгирисом» и уступил со счётом 77:84, а в 21-м греческий клуб проиграл испанской «Барселоне» — 73:82.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» получила штраф за поведение своих фанатов на матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android