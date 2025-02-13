Владелец и тренер «Панатинаикоса» были оштрафованы за критику судейства Евролиги

Главный тренер действующего чемпиона Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман и владелец клуба Димитрис Яннакопулос были оштрафованы Евролигой за критику судейства в социальных сетях.

«Эргин Атаман (главный тренер «Панатинаикоса») и Димитрис Яннакопулос (владелец «Панатинаикоса») были оштрафованы на € 5 тыс. и € 7,5 тыс. соответственно за высказывания и посты в социальных сетях о судействе в 21-м (Атаман) и 11-м (Яннакопулос) турах», — приводит заявление Евролиги издание Eurohоops.

В 11-м туре «Панатинаикос» встречался с «Жальгирисом» и уступил со счётом 77:84, а в 21-м греческий клуб проиграл испанской «Барселоне» — 73:82.