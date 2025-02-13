Популярный журналист заявил, что Леброн Джеймс завоюет ещё один титул в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о шансах 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс», на пятый титул.

«Но мне действительно нравится состав «Лейкерс». Я верю, что летом они смогут пополниться большим игроком [форвардом], и мне действительно нравится, куда они собираются двигаться в следующем сезоне.

В отличие от других людей, я не думаю, что конец Леброна Джеймса близок. У него ещё есть шанс на чемпионство. Я думаю, что в следующем году он всё ещё может стать лучшим игроком НБА. Я не вижу причин, по которым через год они не смогут стать командой, которая действительно стремится к этому высшему месту в лиге — титулу», — приводит слова Уиндхорста издание Clutch Points.