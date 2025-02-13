Комиссионер НБА Сильвер ответил, почему не заблокировал обмен Луки Дончича

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер ответил, почему не заблокировал обмен Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Нет, хотите верьте, хотите нет, но у нас нет права вето на сделки команд. И здесь возникает некоторая путаница. Примерно на прошлой неделе, когда я был на игре, люди почему-то кричали мне, что я должен наложить вето на эту сделку, как Дэвид Стерн наложил вето на сделку в старые добрые времена (на переход Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»).

В этом всегда есть некоторая путаница. Дэвид никогда не накладывал вето на сделку. Когда он был действующим владельцем «Нью-Орлеан Хорнетс» и комиссионером в то время, он отказался от сделки, предложенной ему генеральным менеджером команды, на правах владельца команды, а не комиссионера.

Когда сделка поступает в офис лиги, наши специалисты по баскетболу и юристы следят за тем, чтобы она осуществлялась в рамках коллективного договора, независимо от действующих правил. А затем всё зависит от того, будет ли сделка одобрена или нет на основе этих правил. Мы не имеем права оценивать то, какими, по нашему мнению, являются последствия или какие преимущества получает та или иная команда», — приводит слова Сильвера издание Last Word Оn Sports.