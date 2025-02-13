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Лука Дончич реализовал бросок от таймера над кольцом

Лука Дончич реализовал бросок от таймера над кольцом
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25-летний словенский баскетболист, выступающий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Лука Дончич на разминке перед своей дебютной игрой в составе «озёрников» с клубом «Юта Джаз» реализовал бросок от таймера над кольцом.

Минувшей ночью Дончич провёл свою вторую игру в составе «Лейкерс». Калифорнийский клуб вновь встречался с командой «Юта Джаз», но уже в ранге гостей. «Лейкерс» уступили в матче со счётом 119:131. Дончич набрал по ходу матча 16 очков, совершил четыре подбора, отдал четыре передачи, сделал один блокшот и совершил пять потерь при одном перехвате.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 32, Кларксон - 21, Джордж - 20, Коллинс - 17, Кесслер - 16, Кольер - 10, Уильямс - 7, Филиповски - 3, Джузэнг - 3, Сенсабо - 2, Михайлюк, Мартин
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 19, Джеймс - 18, Дончич - 16, Ривз - 15, Кнехт - 10, Джеймс - 9, Милтон - 9, Моррис - 5, Колоко - 4, Хэйс - 4, Лень - 4, Вандербилт - 3, Гудвин - 3
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