Лука Дончич реализовал бросок от таймера над кольцом

25-летний словенский баскетболист, выступающий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Лука Дончич на разминке перед своей дебютной игрой в составе «озёрников» с клубом «Юта Джаз» реализовал бросок от таймера над кольцом.

Минувшей ночью Дончич провёл свою вторую игру в составе «Лейкерс». Калифорнийский клуб вновь встречался с командой «Юта Джаз», но уже в ранге гостей. «Лейкерс» уступили в матче со счётом 119:131. Дончич набрал по ходу матча 16 очков, совершил четыре подбора, отдал четыре передачи, сделал один блокшот и совершил пять потерь при одном перехвате.