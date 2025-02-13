«Зенит» — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

В четверг, 13 февраля, на стадионе «Арена» состоится центральный матч тура в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 между двумя лидерами чемпионата — санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом. Начало матча запланировано в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и УНИКСом, которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 20:00 мск:

«Зенит» — УНИКС — текстовая трансляция матча.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.