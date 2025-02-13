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Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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Зенит — УНИКС; Единая лига 2024/2025, где смотреть, прямая трансляция

«Зенит» — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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В четверг, 13 февраля, на стадионе «Арена» состоится центральный матч тура в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 между двумя лидерами чемпионата — санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом. Начало матча запланировано в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и УНИКСом, которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 20:00 мск:

«Зенит» — УНИКС — текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

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