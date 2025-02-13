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Лука Дончич оценил перспективы «Лейкерс» после поражения в матче с «Ютой Джаз»

Лука Дончич оценил перспективы «Лейкерс» после поражения в матче с «Ютой Джаз»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз». Встреча закончилась победой «Юты» со счётом 131:119. Для Дончича это была вторая игра в составе калифорнийской команды. Первый матч был также с «Джаз».

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 32, Кларксон - 21, Джордж - 20, Коллинс - 17, Кесслер - 16, Кольер - 10, Уильямс - 7, Филиповски - 3, Джузэнг - 3, Сенсабо - 2, Михайлюк, Мартин
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 19, Джеймс - 18, Дончич - 16, Ривз - 15, Кнехт - 10, Джеймс - 9, Милтон - 9, Моррис - 5, Колоко - 4, Хэйс - 4, Лень - 4, Вандербилт - 3, Гудвин - 3

«Думаю, мы можем пройти очень далеко. Очевидно, сегодня я был не совсем в форме. Это была вторая игра после травмы. Потери, смазанные штрафные броски… я должен играть намного лучше. Но сейчас мы приближаемся к перерыву, поэтому у нас есть время отдохнуть. Для меня это будет скорее психологический отдых», — сказал Дончич на пресс-конференции.

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Дончич реализовал бросок на разминке от таймера:

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