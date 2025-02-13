Лука Дончич оценил перспективы «Лейкерс» после поражения в матче с «Ютой Джаз»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз». Встреча закончилась победой «Юты» со счётом 131:119. Для Дончича это была вторая игра в составе калифорнийской команды. Первый матч был также с «Джаз».

«Думаю, мы можем пройти очень далеко. Очевидно, сегодня я был не совсем в форме. Это была вторая игра после травмы. Потери, смазанные штрафные броски… я должен играть намного лучше. Но сейчас мы приближаемся к перерыву, поэтому у нас есть время отдохнуть. Для меня это будет скорее психологический отдых», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Дончич реализовал бросок на разминке от таймера: