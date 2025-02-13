«Уралмаш» объявил об уходе американца Стэнли Уиттакера

30-летний разыгрывающий Стэнли Уиттакер покинет «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Американец присоединился к «Уралмашу» по ходу сезона-2023/2024 и неоднократно становился MVP матчей.

«Мы благодарны Стэнли за время, проведённое в нашем составе. Желаем только успехов!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Уиттакер принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 3,7 передачи. «Уралмаш» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 17 побед и 15 поражений.

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