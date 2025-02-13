Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» объявил об уходе американца Стэнли Уиттакера

«Уралмаш» объявил об уходе американца Стэнли Уиттакера
Комментарии

30-летний разыгрывающий Стэнли Уиттакер покинет «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Американец присоединился к «Уралмашу» по ходу сезона-2023/2024 и неоднократно становился MVP матчей.

«Мы благодарны Стэнли за время, проведённое в нашем составе. Желаем только успехов!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Уиттакер принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 3,7 передачи. «Уралмаш» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 17 побед и 15 поражений.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд Единой лиги — 2025
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд Единой лиги — 2025

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android