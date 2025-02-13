Самсон Руженцев не примет участия в Матче всех звёзд Единой лиги, названа замена

Капитан «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля. Как информирует пресс-служба турнира, Евгений заменит форварда «Пармы» Самсона Руженцева в команде «Хозяева». Руженцев не сможет принять участия в игре из-за травмы.

Для Бабурина это будет третье участие в Матче всех звёзд. Капитан нижегородцев занимает второе место в истории Единой лиги по реализованным трёхочковым броскам (515) и входит в топ-10 по сыгранным встречам (339).

Напомним, Евгений является также участником конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги.

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