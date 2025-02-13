Владимир Гомельский в процентах оценил шансы «Денвера» на чемпионство в этом сезоне НБА

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» завоевать чемпионство в нынешнем сезоне. Также эксперт комплиментарно высказался о лидере команды сербском центровом Николе Йокиче.

«Денвер» практически сохранил состав, который пару лет назад выиграл титул. Во всяком случае, стартовая пятёрка на месте. Никола Йокич — лидер и гений. Теоретически «Денвер» имеет возможность дойти до главного финала. Но для этого необходимо в серии до четырёх побед обыграть «Оклахому-Сити Тандер». Это очень сложная задача. Для этого не только Йокич должен быть в оптимальной форме, но и Джамал Маррей, Аарон Гордон и Майкл Портер. Шансы «Денвера» оцениваю в 25 %», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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