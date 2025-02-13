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Майк Мэлоун: в НБА есть действительно хорошие игроки, но только один великий

Майк Мэлоун: в НБА есть действительно хорошие игроки, но только один великий
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о лидере команды Николе Йокиче.

«В этой лиге есть действительно хорошие игроки. Но в моих глазах есть только один великий. Эффективность Николы просто невероятна. Фантастический игрок. Даже не знаю, что тут ещё можно добавить. В каждом матче мы становимся свидетелями чего-то исторического», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 29,8 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 10,2 передачи.

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