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Автодор — Енисей, результат матча 13 февраля 2025, счет 77:71, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Автодор» одержал победу в матче Единой лиги с «Енисеем»
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Автодор» принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 77:71 (20:15, 21:19, 11:20, 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 74
Енисей
Красноярск
Автодор: Беслач - 16, Кантер - 14, Агада - 13, Джонс - 11, Кроуфорд - 11, Петенев - 9, Мэннинг - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Клименко, Сычков
Енисей: Герасимов - 21, Сандерс - 13, Долинин - 11, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Балашов - 6, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Сонько, Шлегель, Одиноков

Самым результативным в составе «Автодора» был форвард Душан Беслач. В его активе 16 очков, 12 подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимофей Герасимов. На его счету 21 очко, шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 2 марта. Начало матча запланировано на 17:00 мск. «Енисей» в следующем туре примет МБА-МАИ. Матч пройдёт 1 марта и начнётся в 12:00 мск.

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