«Автодор» одержал победу в матче Единой лиги с «Енисеем»

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Автодор» принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 77:71 (20:15, 21:19, 11:20, 25:17).

Самым результативным в составе «Автодора» был форвард Душан Беслач. В его активе 16 очков, 12 подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимофей Герасимов. На его счету 21 очко, шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 2 марта. Начало матча запланировано на 17:00 мск. «Енисей» в следующем туре примет МБА-МАИ. Матч пройдёт 1 марта и начнётся в 12:00 мск.

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