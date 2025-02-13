НБА прояснила, будет ли снайперская дуэль между Карри и Ионеску на Матче звёзд — 2025

Дуэли по трёхочковым броскам в рамках Матча всех звёзд НБА 2025 года между Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Сабриной Ионеску («Нью-Йорк Либерти») не будет. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на представителя НБА Майка Басса.

Ранее предполагалось, что участие в конкурсе трёхочковых могла принять и Кейтлин Кларк, однако та ответила отказом. При этом и Стефен, и Сабрина выражали готовность вновь принять участие в конкурсе.

Напомним, Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года состоится 16 февраля.

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