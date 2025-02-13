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Стивен Эй Смит предупредил Луку Дончича насчёт фанатов «Лейкерс»

Стивен Эй Смит предупредил Луку Дончича насчёт фанатов «Лейкерс»
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о переходе словенского разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». К калифорнийской команде он присоединился в результате обмена с «Даллас Маверикс».

«Всё, что связано с «Лейкерс», это чистое шоу. И для того, чтобы преуспеть в качестве игрока «Лос-Анджелеса», он должен быть в идеальной форме. Потому что просто набирать очки, для фанатов «Лейкерс» будет недостаточно. Помимо прочего, они хотят видеть шоу. В любом другом месте хватило бы просто быть эффективным», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

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