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ЦСКА — Астана, результат матча 13 февраля 2025, счет 118:77, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
118 : 77
Астана
Астана
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 13, Астапкович - 13, Карпенко - 12, Михайловский - 11, Ухов - 11, Абдулбасиров - 11, Умрихин - 11, Джекири - 9, Антонов - 5, Ганькевич - 3, Жан-Шарль - 2
Астана: Утоми - 21, Мотовилов - 13, Походяев - 11, Десятников - 8, Майдекин - 7, Смит - 6, Пестов - 4, Айткали - 3, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Симонов

Самым результативным в составе красно-синих стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Своей команде он принёс 17 очков. Также на его счету два подбора и одна результативная передача. В составе «Астаны» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Узодинма Утоми. В его активе 21 очко, два подбора и три результативные передачи.

В следующем туре ЦСКА на домашней площадке сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 1 марта и начнётся в 13:30 мск. «Астана» в следующем туре на выезде сыграет с «Зенитом». Игра запланирована на 1 марта, а её начало — на 14:00 мск.

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