ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28).

Самым результативным в составе красно-синих стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Своей команде он принёс 17 очков. Также на его счету два подбора и одна результативная передача. В составе «Астаны» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Узодинма Утоми. В его активе 21 очко, два подбора и три результативные передачи.

В следующем туре ЦСКА на домашней площадке сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 1 марта и начнётся в 13:30 мск. «Астана» в следующем туре на выезде сыграет с «Зенитом». Игра запланирована на 1 марта, а её начало — на 14:00 мск.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: