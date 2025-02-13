Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал УНИКС из Казани. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 92:83 (21:21, 21:12, 27:24, 24:19).

Самым результативным в составе победителей был форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 30 очков и три подбора. В составе УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Маркос Найт. В его активе 24 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре «Зенит» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдёт 1 марта. Начало — в 13:30 мск.

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