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Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Зенит — УНИКС, результат матча 13 февраля 2025, счет 92:83, Единая лига ВТБ 2024-2025

Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС в матче Единой лиги
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал УНИКС из Казани. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 92:83 (21:21, 21:12, 27:24, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

Самым результативным в составе победителей был форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 30 очков и три подбора. В составе УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Маркос Найт. В его активе 24 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре «Зенит» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдёт 1 марта. Начало — в 13:30 мск.

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