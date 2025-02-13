Видео: яркие эмоции Велимира Перасовича в матче «Зенита» и УНИКСа

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Зенит» встречался с казанским УНИКСом. Игра закончилась победой хозяев паркета со счётом 92:83 (21:21, 21:12, 27:24, 24:19).

Во время матча, который проходил в упорной борьбе, эмоции ярко проявил главный тренер казанцев Велимир Перасович.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» поднялся на вторую позицию (27 побед – пять поражений), а УНИКС замыкает топ-3 (27 побед – шесть поражений).