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Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Видео: яркие эмоции Велимира Перасовича в матче «Зенита» и УНИКСа

Видео: яркие эмоции Велимира Перасовича в матче «Зенита» и УНИКСа
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Зенит» встречался с казанским УНИКСом. Игра закончилась победой хозяев паркета со счётом 92:83 (21:21, 21:12, 27:24, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

Во время матча, который проходил в упорной борьбе, эмоции ярко проявил главный тренер казанцев Велимир Перасович.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» поднялся на вторую позицию (27 побед – пять поражений), а УНИКС замыкает топ-3 (27 побед – шесть поражений).

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