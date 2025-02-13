Дуэйн Бэйкон подарил кроссовки юным фанатам «Зенита» после победы над УНИКСом

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом подарил кроссовки молодым болельщикам петербургской команды. Напомним, встреча закончилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19 ) в пользу «Зенита».

Фото: Скриншот https://t.me/freeagent44

Дуэйн стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. На счету американца 30 очков и три подбора.

В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на домашней арене сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 1 марта. Начало — в 13:30 мск.