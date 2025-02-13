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Дуэйн Бэйкон подарил кроссовки юным фанатам «Зенита» после победы над УНИКСом

Дуэйн Бэйкон подарил кроссовки юным фанатам «Зенита» после победы над УНИКСом
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Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом подарил кроссовки молодым болельщикам петербургской команды. Напомним, встреча закончилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19 ) в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

Фото: Скриншот https://t.me/freeagent44

Дуэйн стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. На счету американца 30 очков и три подбора.

В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на домашней арене сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 1 марта. Начало — в 13:30 мск.

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