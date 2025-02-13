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Перасович указал на одну из причин поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»

Перасович указал на одну из причин поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«Поздравляю болельщиков «Зенита» с победой. Сегодня их команда показала блестящую игру, особенно во второй половине. К сожалению, после большого перерыва у нас было очень мало энергии, и мы не могли контролировать атаки соперника. В третьей четверти петербуржцы наладили своё нападение.

Ситуацию усложнило то, что двое наших баскетболистов — Андрей Лопатин и Джален Рейнольдс — получили по пять фолов за 12 минут. Невозможно противостоять такой команде, как «Зенит», без ключевых игроков», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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