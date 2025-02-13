Перасович указал на одну из причин поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

«Поздравляю болельщиков «Зенита» с победой. Сегодня их команда показала блестящую игру, особенно во второй половине. К сожалению, после большого перерыва у нас было очень мало энергии, и мы не могли контролировать атаки соперника. В третьей четверти петербуржцы наладили своё нападение.

Ситуацию усложнило то, что двое наших баскетболистов — Андрей Лопатин и Джален Рейнольдс — получили по пять фолов за 12 минут. Невозможно противостоять такой команде, как «Зенит», без ключевых игроков», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.