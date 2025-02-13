«Мы были просто ужасны». Паскуаль — об игре «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

«Прежде всего, ещё раз спасибо всем болельщикам, которые были на арене. Спасибо всем вам за поддержку. Три четверти мы провели очень хорошо. Но во второй мы были просто ужасны — слишком много потерь. И в этот момент УНИКС набрал 11 очков в быстрых отрывах. По нападению во второй четверти казалось, будто мы вообще не тренируемся. Но сегодня наша команда показала характер. У нас была отличная реакция во второй половине. И очень сложно выиграть у такой команды, как УНИКС, когда они получают преимущество — трудно вернуться в игру и сократить отставание. Но сегодня мы нашли способ сделать это», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В следующем туре «Зенит» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск.

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