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«Мы были просто ужасны». Паскуаль — об игре «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом

«Мы были просто ужасны». Паскуаль — об игре «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«Прежде всего, ещё раз спасибо всем болельщикам, которые были на арене. Спасибо всем вам за поддержку. Три четверти мы провели очень хорошо. Но во второй мы были просто ужасны — слишком много потерь. И в этот момент УНИКС набрал 11 очков в быстрых отрывах. По нападению во второй четверти казалось, будто мы вообще не тренируемся. Но сегодня наша команда показала характер. У нас была отличная реакция во второй половине. И очень сложно выиграть у такой команды, как УНИКС, когда они получают преимущество — трудно вернуться в игру и сократить отставание. Но сегодня мы нашли способ сделать это», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В следующем туре «Зенит» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Матч состоится 1 марта и начнётся в 14:00 мск.

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