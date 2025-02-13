Единая лига: результаты матчей 13 февраля

В четверг, 13 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты Единой лиги 13 февраля:

«Автодор» — «Енисей» — 79:74;

ЦСКА — «Астана — 118:77;

«Зенит» — УНИКС — 92:83.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» после победы в матче с УНИКСом поднялся на вторую позицию (27 побед — пять поражений). Казанцы замыкают топ-3 (27 побед — шесть поражений).

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