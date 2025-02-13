Единая лига: результаты матчей 13 февраля
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В четверг, 13 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты Единой лиги 13 февраля:
«Автодор» — «Енисей» — 79:74;
ЦСКА — «Астана — 118:77;
«Зенит» — УНИКС — 92:83.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 74
Енисей
Красноярск
Автодор: Беслач - 16, Кантер - 14, Агада - 13, Джонс - 11, Кроуфорд - 11, Петенев - 9, Мэннинг - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Клименко, Сычков
Енисей: Герасимов - 21, Сандерс - 13, Долинин - 11, Близнюк - 10, Перевалов - 7, Балашов - 6, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Сонько, Шлегель, Одиноков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
118 : 77
Астана
Астана
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 13, Астапкович - 13, Карпенко - 12, Михайловский - 11, Ухов - 11, Абдулбасиров - 11, Умрихин - 11, Джекири - 9, Антонов - 5, Ганькевич - 3, Жан-Шарль - 2
Астана: Утоми - 21, Мотовилов - 13, Походяев - 11, Десятников - 8, Майдекин - 7, Смит - 6, Пестов - 4, Айткали - 3, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Симонов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» после победы в матче с УНИКСом поднялся на вторую позицию (27 побед — пять поражений). Казанцы замыкают топ-3 (27 побед — шесть поражений).
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