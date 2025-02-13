Новичок «Зенита» Алексей Швед в процентах оценил свои нынешние кондиции

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед поделился мнением о матче с УНИКСом. Команды встречались в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

«Была тяжёлая встреча. Первую половину играли не так, как хотел тренер. Но потом мы вышли после перерыва и собрались, начали слушать установки. Выступили отлично, командно, и поэтому такой результат. Близок ли к оптимальной форме? Не могу сказать, что я близок. Играю на 70% своих возможностей. Сейчас будет перерыв, я потренируюсь. Вернёмся, и, думаю, в первой игре буду полностью готов физически», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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