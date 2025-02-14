«Именно поэтому остальной мир догнал США». Джейлен Браун — о развитии баскетбола в мире

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мнением о влиянии индустрии кроссовок на спортсменов.

«Стоили ли проблемы с Nike мне места в олимпийской сборной? Конечно. Во-первых, как мне кажется, производители кроссовок, и я уже говорил об этом раньше, слишком сильно контролируют баскетбольную индустрию. На юношеском уровне то же самое. Детям приходится беспокоиться, сумеют ли они играть в Nike. Им просто нужно работать над развитием своих баскетбольных навыков. Но вместо этого уделяется больше внимания политике в области обуви. Думаю, именно поэтому остальной мир догнал нас. И если мы ничего не предпримем, следующие Олимпийские игры и следующие международные соревнования будут выглядеть совсем по-другому», — приводит слова Брауна Sports Illustrated.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна: