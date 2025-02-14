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Дмитрий Кулагин назвал ключевые факторы поражения УНИКСа в матче с «Зенитом»

Дмитрий Кулагин назвал ключевые факторы поражения УНИКСа в матче с «Зенитом»
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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мыслями о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19). По мнению Кулагина, неаккуратная игра в обороне и большое число фолов со стороны игроков УНИКСа в итоге предопределили исход матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«Прервалась 16-матчевая победная серия УНИКСа. Сегодня мы играли против непростого соперника, это все прекрасно знают. Наш клуб по-прежнему фокусируется на главной цели — победе в чемпионате. Необходимо сделать выводы из сегодняшнего поражения. Объективно — нам не хватило ротации, но это не оправдание. Мы совершили большое количество невынужденных ошибок в защите и много фолили на периметре.

Считаю, что именно неаккуратная игра в обороне и количество фолов стали ключевыми факторами нашего поражения. Переломным получился отрезок в конце третьей четверти, когда в течение пары минут соперник совершил рывок и фактически сравнял счёт. После этого УНИКСу не хватило должной концентрации в защите», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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