Дмитрий Кулагин назвал ключевые факторы поражения УНИКСа в матче с «Зенитом»

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мыслями о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19). По мнению Кулагина, неаккуратная игра в обороне и большое число фолов со стороны игроков УНИКСа в итоге предопределили исход матча.

«Прервалась 16-матчевая победная серия УНИКСа. Сегодня мы играли против непростого соперника, это все прекрасно знают. Наш клуб по-прежнему фокусируется на главной цели — победе в чемпионате. Необходимо сделать выводы из сегодняшнего поражения. Объективно — нам не хватило ротации, но это не оправдание. Мы совершили большое количество невынужденных ошибок в защите и много фолили на периметре.

Считаю, что именно неаккуратная игра в обороне и количество фолов стали ключевыми факторами нашего поражения. Переломным получился отрезок в конце третьей четверти, когда в течение пары минут соперник совершил рывок и фактически сравнял счёт. После этого УНИКСу не хватило должной концентрации в защите», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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