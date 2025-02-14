Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался после разгромной победы в матче с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу, которую одержали его подопечные в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28).

«Прежде всего, спасибо тем болельщикам, что выбрали сегодня поход на наш матч. Надеюсь, им понравилось, ведь в игре было большое количество владений, она была высокорезультативной. Этот матч дал мне возможность проверить в деле тех, кто обычно не получает много времени, посмотреть на то, в каком состоянии, какой форме они находятся», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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