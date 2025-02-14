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Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался после разгромной победы в матче с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался после разгромной победы в матче с «Астаной»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу, которую одержали его подопечные в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
118 : 77
Астана
Астана
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 13, Астапкович - 13, Карпенко - 12, Михайловский - 11, Ухов - 11, Абдулбасиров - 11, Умрихин - 11, Джекири - 9, Антонов - 5, Ганькевич - 3, Жан-Шарль - 2
Астана: Утоми - 21, Мотовилов - 13, Походяев - 11, Десятников - 8, Майдекин - 7, Смит - 6, Пестов - 4, Айткали - 3, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Симонов

«Прежде всего, спасибо тем болельщикам, что выбрали сегодня поход на наш матч. Надеюсь, им понравилось, ведь в игре было большое количество владений, она была высокорезультативной. Этот матч дал мне возможность проверить в деле тех, кто обычно не получает много времени, посмотреть на то, в каком состоянии, какой форме они находятся», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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