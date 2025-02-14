27 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 105:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 27 набранных очков. Также лидер «Голден Стэйт» собрал пять подборов и выполнил три результативных паса.

Гости выиграли третий матч регулярного чемпионата НБА из последних четырёх и находятся на десятой строчке таблицы Запада — на границе зоны плей-ин. «Рокетс» уступили после двух побед кряду и занимают в Западной конференции четвёртое место.