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Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 14 февраля 2025, счет 98:105, НБА 2024/2025

27 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 105:98.

НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
98 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей - 25, Ландейл - 13, Уильямс - 11, Шенгюн - 10, Грин - 10, Грин - 9, Брукс - 7, Уитмор - 6, Томпсон - 4, Тэйт - 3, Данте, Адамс, Шеппард
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 19, Подзиемски - 18, Грин - 13, Муди - 10, Спенсер - 6, Луни - 5, Сантос - 5, Хилд - 2, Пост, Джексон-Дэвис, Rowe

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 27 набранных очков. Также лидер «Голден Стэйт» собрал пять подборов и выполнил три результативных паса.

Гости выиграли третий матч регулярного чемпионата НБА из последних четырёх и находятся на десятой строчке таблицы Запада — на границе зоны плей-ин. «Рокетс» уступили после двух побед кряду и занимают в Западной конференции четвёртое место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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