«Оклахома» проиграла «Миннесоте» и потерпела первое поражение за восемь матчей
Поделиться
В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева обыграли соперника со счётом 116:101.
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Эдвардс - 23, Макдэниелс - 21, Александер-Уолкер - 14, Шеннон - 13, Гарза - 8, Диллингэм - 6, Кларк - 4, Инглс, Майнотт, Ньютон, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 14, Холмгрен - 11, Уиггинс - 10, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Флаглер - 2, Джо - 1, Джонс, Уильямс, Дука
Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Наз Рид, записавший на свой счёт дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и семь передач. У «Оклахомы» самым результативным игроком стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который набрал 24 очка, а также сделал восемь подборов и девять передач.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Хьюстоном», а «Оклахома» встретится с «Ютой».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
07:07
-
06:30
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 февраля 2025
-
23:22
-
23:12
-
22:58
-
22:51
-
22:33
-
22:14
-
21:50
-
21:10
-
20:56
-
20:15
-
19:45
-
19:03
-
18:21
-
18:00
-
17:38
-
17:17
-
17:00
-
16:29
-
15:57
-
15:37
-
14:57
-
14:30
-
13:59
-
13:39
-
13:17
-
12:47
-
12:29
-
11:46
-
11:45
-
11:36