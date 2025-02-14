«Оклахома» проиграла «Миннесоте» и потерпела первое поражение за восемь матчей

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева обыграли соперника со счётом 116:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Наз Рид, записавший на свой счёт дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и семь передач. У «Оклахомы» самым результативным игроком стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который набрал 24 очка, а также сделал восемь подборов и девять передач.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Хьюстоном», а «Оклахома» встретится с «Ютой».