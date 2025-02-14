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«Оклахома» проиграла «Миннесоте» и потерпела первое поражение за восемь матчей

«Оклахома» проиграла «Миннесоте» и потерпела первое поражение за восемь матчей
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева обыграли соперника со счётом 116:101.

НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Эдвардс - 23, Макдэниелс - 21, Александер-Уолкер - 14, Шеннон - 13, Гарза - 8, Диллингэм - 6, Кларк - 4, Инглс, Майнотт, Ньютон, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 14, Холмгрен - 11, Уиггинс - 10, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Флаглер - 2, Джо - 1, Джонс, Уильямс, Дука

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Наз Рид, записавший на свой счёт дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и семь передач. У «Оклахомы» самым результативным игроком стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который набрал 24 очка, а также сделал восемь подборов и девять передач.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Хьюстоном», а «Оклахома» встретится с «Ютой».

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