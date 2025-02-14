Результаты игрового дня НБА 14 февраля
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В ночь с 13 на 14 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 14 февраля
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» — 140:133 OT.
- «Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:105.
- «Даллас Маверикс» – «Майами Хит» — 118:113.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 116:101.
- «Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:120 OT.
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
140 : 133
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 43, Альварадо - 18, Мёрфи - 18, Хоукинс - 16, Робинсон-Эрл - 16, Маткович - 13, Грин - 9, Браун - 5, Мисси - 2, Уильямсон, Ривз, Олиник
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Монк - 24, Сабонис - 22, Дерозан - 20, Мюррэй - 13, Лайлз - 8, Эллис - 7, Валанчюнас - 4, Ларэвиа - 3, Никс, Макдермотт, Джонс, Фульц, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
98 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей - 25, Ландейл - 13, Уильямс - 11, Шенгюн - 10, Грин - 10, Грин - 9, Брукс - 7, Уитмор - 6, Томпсон - 4, Тэйт - 3, Данте, Ванвлит, Адамс, Шеппард, Исон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 19, Подзиемски - 18, Грин - 13, Муди - 10, Спенсер - 6, Луни - 5, Сантос - 5, Хилд - 2, Пэйтон II, Пост, Джексон-Дэвис, Rowe
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 113
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Экзам - 27, Кристи - 19, Динвидди - 18, Эдвардс - 15, Маршалл - 12, Уильямс - 11, Проспер - 10, Келли - 4, Харди - 2, Ирвинг, Вашингтон, Томпсон
Майами Хит: Хироу - 40, Уэр - 17, Андерсон - 15, Бёркс - 12, Робинсон - 9, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Митчелл - 5, Ларссон - 3, Розир, Адебайо, Уиггинс, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Эдвардс - 23, Макдэниелс - 21, Александер-Уолкер - 14, Шеннон - 13, Гарза - 8, Диллингэм - 6, Кларк - 4, Инглс, Майнотт, Ньютон, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 14, Холмгрен - 11, Уиггинс - 10, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Флаглер - 2, Джо - 1, Джонс, Уильямс, Дука
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 120
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Филиповски - 20, Маркканен - 20, Коллинс - 17, Кольер - 16, Джордж - 13, Сенсабо - 10, Джузэнг - 8, Михайлюк - 7, Поттер - 3, Уильямс - 2, Кесслер, Мартин
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 41, Харден - 32, Симмонс - 12, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 7, Батюм - 6, Данн - 4, Боучэмп, Миллер, Кристи, Браун, Джонс, Миллз
Видео: Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников
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