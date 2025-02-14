В ночь с 13 на 14 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 14 февраля

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» — 140:133 OT.

«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 98:105.

«Даллас Маверикс» – «Майами Хит» — 118:113.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 116:101.

«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:120 OT.

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