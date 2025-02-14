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Клуб женской НБА объявил о подписании российской центровой Марии Клюндиковой

Клуб женской НБА объявил о подписании российской центровой Марии Клюндиковой
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Официальный аккаунт клуба женской НБА (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс» в социальной сети X сообщил о заключении контракта с 26-летней российской баскетболисткой Марией Клюндиковой (в девичестве Вадеевой). Информация о сроках действия соглашения не приводится.

В 2018 году Клюндикова была выбрана «Спаркс» на драфте WNBA-2018 под общим 11-м номером и провела в этом клубе два сезона, после чего выступала за екатеринбургский УГМК на позиции центровой. Российская баскетболистка является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы.

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