Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось два россиянина (Андрей Зубков и Алексей Швед) и три баскетболиста из-за рубежа.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Душан Беслач («Автодор»);
Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань»);
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Алексей Швед («Зенит»);
Евгений Белянков («Уралмаш»).
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Лидером Единой лиги сейчас является ЦСКА, в активе которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» после победы в недавнем матче с УНИКСом поднялся на вторую позицию (27 побед — пять поражений). Казанцы замыкают тройку сильнейших (27 побед — шесть поражений).