Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось два россиянина (Андрей Зубков и Алексей Швед) и три баскетболиста из-за рубежа.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Душан Беслач («Автодор»);

Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань»);

Андрей Зубков (МБА-МАИ);

Алексей Швед («Зенит»);

Евгений Белянков («Уралмаш»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги сейчас является ЦСКА, в активе которого 27 побед и пять поражений. «Зенит» после победы в недавнем матче с УНИКСом поднялся на вторую позицию (27 побед — пять поражений). Казанцы замыкают тройку сильнейших (27 побед — шесть поражений).

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