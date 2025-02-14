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«Это как день и ночь». Дрэймонд Грин назвал плюсы обмена Батлера в «Голден Стэйт»

«Это как день и ночь». Дрэймонд Грин назвал плюсы обмена Батлера в «Голден Стэйт»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин поделился мнением о преимуществах, которые получила команда за счёт обмена лёгкого форварда Джимми Батлера из «Майами Хит».

«Он помогает нам оживить то, что у нас и так есть. С его приходом наша вера стала сильнее, в отличие от того, что было раньше. Это как день и ночь», — сказал Грин на пресс-конференции.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Ранее Дрэймонд рассказал об эмоциональном разговоре с разыгрывающим клуба Стефеном Карри после обмена Батлера.

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