«Даллас» потерял центрового Дэниела Гэффорда как минимум на шесть недель — Чарания
Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд пропустит как минимум шесть недель из-за травмы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. У центрового техасцев растяжения медиальной коллатеральной связки правого колена третьей степени.
Ожидается, что Гэффорд наряду с Энтони Дэвисом и Дереком Лайвли будут отсутствовать в течение значительной части второй половины сезона.
В нынешнем сезоне НБА Гэффорд к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал семь подборов и отдавал 1,4 передачи.
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