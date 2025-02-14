«Даллас» потерял центрового Дэниела Гэффорда как минимум на шесть недель — Чарания

Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд пропустит как минимум шесть недель из-за травмы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. У центрового техасцев растяжения медиальной коллатеральной связки правого колена третьей степени.

Ожидается, что Гэффорд наряду с Энтони Дэвисом и Дереком Лайвли будут отсутствовать в течение значительной части второй половины сезона.

В нынешнем сезоне НБА Гэффорд к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал семь подборов и отдавал 1,4 передачи.

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