Владимир Гомельский оценил переход украинца Алексея Леня в «Лейкерс»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о решении клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заключить контракт с 31-летним украинским центровом Алексеем Ленем.

«Избавятся ли летом «Лейкерс» от Леня? Лень является типичным бэк-ап центровым. Его задача дать отдых основному центру на 12-15 минут. Большего он дать не может. У Леня имеются серьёзные недостатки: низкая скорость, отсутствие прыгучести, отсутствие умения подстраховывать в краске. У него нет блок-шотов. Думаю, летом Леню придется искать новую команду», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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